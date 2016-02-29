النيابة تطلب تحريات الرقابة الإدارية والبنوك لتحديد مصادر تمويل مؤسسات الإخوان

بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجاني التحقيق في قضية المخالفات المالية لمؤسسات جماعة الإخوان الإرهابية لـ1365 شخص، والتحفظ عليها من قبل لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل.

أرسلت النيابة إلى جهاز الرقابة الإدارية وعدد من البنوك و الجهاز المركزي للمحاسبات لطلب معلومات عن تحركات أموال مالكي تلك المؤسسات ومصادر تمويلها وعلاقتها بتمويل كيان جماعة الإخوان المحظورة.

يذكر أن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية 1365 شخصًا للنيابة العامة، بينهم لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة بتهمة تمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وشمل أمر الإحالة جميع الأشخاص الصادر قرار من اللجنة ضدهم بالتحفظ على أموالهم، ومن بينهم محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، وذلك للتحقيق معهم في الانضمام ودعم وتمويل جماعة إرهابية.