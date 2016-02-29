القبض على قاتل شقيقته وتقطيع جثتها لنصفين فى العمرانية وبولاق الدكرور

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل "كوافيرة" وتقطيع جثتها لنصفين والتخلص منها بمنطقتى بولاق الدكرور والعمرانية، وتبين أنه شقيق المتهمة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وكان العميد درويش حسين، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تلقى بلاغاً بالعثور على جثة مقطعة لنصفين فى بولاق الدكرور والعمرانية.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليها تعمل "كوافيرة" وتقيم فى شقة مفروشة بمفردها بمنطقة بولاق الدكرور، وكشفت تحريات رجال المباحث أن شقيق المجنى عليها، ويدعى "صبحى.م"، وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم، بإشراف اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه توجه لشقة شقيقته ونشبت بينهما مشادة كلامية لمعايرتها له أنها تنفق عليه، ما دفعه لقتلها بسكين المبطخ، ثم قطع جثتها لنصفين وتخلص منها بالعمرانية وبولاق الدكرور، واستولى على مشغولاتها الذهبية وأثاث منزلها وقام ببيعه وفر هارباً، تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

- مباحث الجيزة تكشف هوية الجثة المقطعة نصفين: كوافيرة وتقيم ببولاق الدكرور