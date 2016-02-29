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ضبط تشكيل عصابى سرق 532 ألف جنيه من شقة مواطن بالفيوم

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ضبط تشكيل عصابى سرق 532 ألف جنيه من شقة مواطن بالفيوم ضبط تشكيل عصابى سرق 532 ألف جنيه من شقة مواطن بالفيوم
ضبطت أجهزة البحث الجنائي بمحافظة الفيوم تشكيلا عصابيا سرق مبلغ 523 ألف جنيه من منزل صاحب مغلق خشب بمدينة الفيوم، واستردت 400 ألف جنيه من المبلغ المسروق، وحرر محضرر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد شكري مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ من المواطن (رفاعي فكري كمال- 37 سنة)، صاحب مغلق خشب، بسرقة 523 ألف جنيه من منزله، وكلف مدير الأمن، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

وتمكن فريق البحث من ضبط كل من أفراد التشكيل العصابي، بعد أن تبين أن وراء الجريمة، كل من (محمد.خ.م.ص- 17 عامل)، مقيم بحي الفواخير بقسم ثان الفيوم، و(عبد الكريم.م.ر.ا- 19 سنة)، ومقيم بمساكن حي جنوب بمدينة الفيوم، و(محمد.ش.إ.م- 21 عامل)، ومقيم بقسم أول الفيوم، و(أحمد.ف.أ- 33 عامل)، مقيم بقرية كفور النيل بمركز الفيوم.

وعثر بحوزة الأول على 380 ألف جنيه، والثاني بحوزته دراجة بخارية، والثالث بحوزته هاتف محمول، تم شراؤه من متحصلات جريمة السرقة، كما عثر بحوزة الرابع على 20000 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة رقم 664 قسم ثان الفيوم لسنة 2016.
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