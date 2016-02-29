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مدير مرور الجيزة يكرم أمين شرطة أنقذ سيدة تحرش بها 3 أشخاص بميدان لبنان

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مدير مرور الجيزة يكرم أمين شرطة أنقذ سيدة تحرش بها 3 أشخاص بميدان لبنان مدير مرور الجيزة يكرم أمين شرطة أنقذ سيدة تحرش بها 3 أشخاص بميدان لبنان
كرم اللواء مجدى إسماعيل مساعد الوزير ومدير مرور الجيزة، أمين الشرطة أحمد عاطف إبراهيم من قوة الإدارة بقسم مرور لبنان، لقيامه بإنقاذ سيدة، بعد ما قام 3 أشخاص بالتحرش بها بعد خروجها من مكتب صرافة بالميدان.

بداية الواقعة عندما استغاثت فتاة بالأمين المذكور، والذى قام بالتوجه لها ومطاردة الجناة فتركوها وفروا هاربين، وقامت السيدة بنشر الواقعة وبتقديم خالص الشكر لفرد الشرطة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" متمنية له التوفيق لأنه مثال يحتذى به .

تكريم أمين شرطة (1)

تكريم أمين شرطة (2)


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