محافظ السويس يكرم الفائزين بمسابقة ملحمة أبطال المقاومة الشعبية

كرم اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، الفائزين فى المسابقة البحثية (ملحمة أبطال المقاومة الشعبية.. 24 أكتوبر عيد السويس القومى) والتى شارك فيها 37 طالبًا وطالبة من مراحل التعليم المختلفة وأحد العاملين بحى فيصل بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية وميداليات تذكارية.

وأكد المحافظ أن الشباب هم دعائم الوطن والمستقبل مشيرًا إلى أهمية إمداد الطلاب بمراحل التعليم المختلفة بتاريخ بلدهم وبطولات أبناء المدينة الباسلة من الفدائين والشهداء.

كما وجه الهياتمى مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات المعينة ببث الوعى التربوى والانتماء الوطنى فى نفوس الشباب من أجل الحفاظ على مصر.

ووقف الحضور دقيقة حداد لوفاة الفدائى فتحى عوض الله أحد أبطال المقاومة الشعبية بالسويس فى 24 أكتوبر 1973.

كما كرم المحافظ لجنة التحكيم المكونة من ليلى أبو بكر مدير عام مجمع الإعلام السابق رئيسًا وعضوية إدارتى مركز معلومات والاعلام بالمحافظة ومجمع الإعلام والتربية والتعليم.

حضر الحفل اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وناجى الشهاوى رئيس الإدارة لإعلام القناة وسيناء وعبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم وليلى أبو بكر مدير عام مجمع الإعلام سابقًا والمشرفة على الأبحاث ونجدة سيف مدير عام مجمع الإعلام بالسويس والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وطلبة المدارس .

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