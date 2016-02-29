محافظ الغربية يشارك فى اجتماع مجلس جامعة طنطا

شارك اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، فى اجتماع مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

ورحب الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس الجامعة، بالمحافظ فى بداية الجلسة، مؤكداً أن الجامعة تفتح أبوابها دائماً للتعاون مع المحافظة واضعة كافة إمكانياتها الفنية والعلمية لخدمة المشروعات التى تتبناها المحافظة.

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