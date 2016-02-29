أخبار عاجلة

بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الغربية يشارك فى اجتماع مجلس جامعة طنطا

Google+ Print
محافظ الغربية يشارك فى اجتماع مجلس جامعة طنطا محافظ الغربية يشارك فى اجتماع مجلس جامعة طنطا
شارك اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، فى اجتماع مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

ورحب الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس الجامعة، بالمحافظ فى بداية الجلسة، مؤكداً أن الجامعة تفتح أبوابها دائماً للتعاون مع المحافظة واضعة كافة إمكانياتها الفنية والعلمية لخدمة المشروعات التى تتبناها المحافظة.


>- محافظ الغربية يوجه التنفيذيين بالبعد عن الروتين فى توسيع طريق طنطا إسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365