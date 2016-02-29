تقرير في الجول - ويلي كاباييرو.. رجل بيللجريني المفضل

تعجب الكثير من اختيار ويلي كاباييرو لحراسة عرين مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول في ويمبلي على حساب جو هارت الحارس الأساسي.

مخاوف الجماهير كانت حقيقية، فالحارس الأرجنتيني ليس الأفضل للاعتماد عليه في المواقف الصعبة، والمباريات المهمة، فمنذ مجيئه لسيتي الصيف قبل الماضي للعب دور الحارس البديل لجو هارت لم يقدم ما يشفع له للعب في فريق تنافسي.

ففي المباريات القليلة التي ظهر فيها مع سيتي كانت شباك الفريق مزارا للمنافس وفي 19 مشاركة له مع السماوي استقبلت شباكه 29 هدفا وهو رقم كبير جدا لحارس يلعب في نادي يرغب في المنافسة.

ومنذ أسبوع ظهر كاباييرو في مباراة تشيلسي في كأس الاتحاد واستقبلت شباكه خمسة أهداف منها هدفين بأخطاء مباشرة من الحارس الأرجنتيني صاحب الـ34 عاما.

وجوده في النهائي أمام ليفربول صدم جماهير الفريق السماوي التي دخل القلق إلى قلوبها فور إعلان التشكيل الرئيسي وحفاظ بيللجريني على وعده للحارس الثاني بإعطاءه فرص المشاركة في بطولات الكأس مهما كانت أهمية المباراة.

لكن مع وصول المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية أظهر كاباييرو كل ما يملك من أجل إثبات جدارته بثقة مدربه الذي لم يقم فقط فإعطاءه الثقة في تلك المباراة ولكن كان السبب الرئيسي في ضمه من مالاجا الإسباني كلاعب من اثنين مع مارتن ديميكليس جلبهم المدرب التشيلي معه من الفريق الإسباني إلى إنجلترا.

شاهد ضربات الجزاء

وتصدى كاباييرو صاحب الرقم القياسي في الحفاظ على شباك مالاجا الإسباني نظيفة في 480 دقيقة لـ3 ركلات ترجيحية أهدت اللقب إلى مانشستر سيتي كأول لقب يحمله الأرجنتيني مع الفريق الانجليزي منذ إنضمامه الصيف قبل الماضي.

كاباييرو والذي تصدى لركلة جزاء أوسكار الأسبوع الماضي أمام تشيلسي لا يمتلك السجل الذهبي في التصدي لركلات الجزاء فطوال مسيرته لم يتصدى سوى لأربعة ركلات من أصل 23 ركلة جزاء واجهها، ثلاثة مع مالاجا والرابعة أمام تشيلسي الأسبوع الماضي.

ونجح كاباييرو بشكل جزئي في محو الصورة السيئة التي تمتلكها جماهير مانشستر سيتي نحوه واستطاع دخول قلوب الجماهير وذاكرتهم كبطل أنقذ الفريق وأهداهم بطولة جديدة تضاف إلى سجلاته.