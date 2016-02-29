صور| محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير مرسى معبد فيله

تفقد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم الاثنين مراسى السياحية بمنطقة معابد فيله لمتابعة الأعمال الجارية بإنشاء 2 رصيف جديد بالجانبين الأيمن والأيسر للمرسى الرئيسى بتكلفة 3.6 مليون جنيه وبطول 350 متر، رافق المحافظ المهندس أحمد فؤاد رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ومديرى الأثار والمراسى.

وبحسب بيان للمحافظة أسوان اليوم الاثنين، “أشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة لتنفيذ هذه الأعمال التى ستساهم بشكل مباشر فى إضفاء الشكل الجمالى للمنطقة وتسهيل الحركة السياحية و الشكل المطلوب ، موجهاً مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإضاءة المنطقة السكنية المطلة على المراسى ، بجانب الإهتمام بأعمال النظافة العامة للمرسى لتتناسب مع المنطقة الأثرية”، على حد قول البيان.

وفى نفس السياق وجه اللواء مجدى حجازى مسئولى الهيئة العامة للسد العالى بدعم المسجد المجاور للمرسى بالمفروشات اللازمة حيث تم إنشاؤه بالجهود الذاتية على الجانب الغربى من مدخل مرسى معبد فيله على مساحة 165 متر، كما قام المحافظ بالإطمئنان على تقديم الخدمة للزائرين للمعبد والذين رحبوا بمحافظ أسوان وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية معه.

وأوضح مجدى حجازى بأن نسبة التنفيذ للأعمال الجارية لإنشاء 2 رصيف بمرسى معبد فيله وصلت إلى 50 % والتى روعى في أعمال تصميمها وتنفيذها إرتفاع وإنخفاض مناسيب المياه حيث تجرى على مدار 18 شهراً بدأت فى مايو 2015 وتنتهى فى نوفمبر 2016 ، وتشتمل على إنشاء ممشى لذوى الإحتياجات الخاصة ، بجانب إضافة خطوط إطفاء للحرائق ضمن نظام الأمن الصناعى للمرسى ، وأيضاً إنشاء 2 مظلة لخدمة السائحين والزائرين ، علاوة على تنفيذ أعمال إضاءة كاملة.

أشار إلى أن هذه الأعمال تم تمويلها من قبل محافظة أسوان بالتنسيق مع وزارة السياحة ويتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة العامة للسد العالى حيث أن التوسعات الجديدة تهدف إلى زيادة القدرة الإستيعابية من اللنشات والمراكب العاملة بين جانبى معبد فيله.