حادث بين شاحنتين يعرقل الحركة المرورية على شارع الإمارات

أدى حادث تصادم بين شاحنتين على طريق الإمارات في الاتجاه من دبي إلى الشارقة وتحديداً فوق جسر البديع إلى عرقلة الحركة المرورية على الطريق لمدة اكثر من ساعة، حتى تمكنت فرق المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في سحب الشاحنتين إلى جانبي الطريق، ولم يسفر الحادث عن اصابات.

وافاد الرائد عبدالرحمن خاطر مدير فرع التوعية المرورية بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ان غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تلقت بلاغا بعد ظهر اليوم يفيد وقوع حادث تصادم بين شاحنتين على امتداد شارع الامارات في الاتجاه من دبي الى الشارقة، وتحديداً فوق جسر البديع، حيث تسبب الحادث في عرقلة الحركة المرورية لمدة لا تزيد عن ساعة، وقد توجهت إلى مكان الحادث فرق من الاسعاف والبحث الجنائي والمختبر الجنائي وفرق الدوريات والمرور، التي بدأت على الفور في العمل على سحب الشاحنتين خارج الطريق العام، وعودة انسيابية الحركة مرة اخرى إلى هذا الطريق الحيوي، مشيراً إلى أن فرق ساعد بدأت في تخطيط الحادث لأنه يعتبر من الحوادث الخفيفة، كما لم يسفر الحادث عن وقوع اية اصابات بشرية.

وناشد الرائد عبدالرحمن خاطر مرتادي الطريق على الانتباه الى السرعات المحددة على الطرق الخارجية والداخلية، وتوخي الحيطة والحذر، واتخاذ الطرق البديلة خلال الحوادث، وعدم الوقوف لمشاهدة او تصوير الحادث مما يعرقل الحركة المرورية على الطرقات.