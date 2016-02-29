صور| الهولندي مارتن يول يصل القاهرة لتولي تدريب النادي الأهلي

وصل الهولندي مارتن يول، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من أمستردام علي الطائرة التركية، لتولى تدريب النادي الأهلي لمدة عام ونصف طبقًا لما أعلنه النادي الأحمر خلال الأيام الماضية.

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة أن المدير الفني الجديد جاء بعد تأخير دام حوالي 24 ساعة عن موعد وصوله بسبب ظروف الطيران ومعه مساعده، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصوله بصالة الوصول بمبني الركاب رقم “3″ بمطار القاهرة، وكان في استقباله الإداري سمير عدلي، وفوجئ العاملين بمطار القاهرة أن النادي الأهلي لم يقوم بحجز استراحة الخدمة المميزة للمدير الفني الجديد، وتم إنهاء إجراءات وصول المدرب الهولندي وسط الركاب ومعه سمير عدلي.

ومن المقرر أن يقدم الأهلى مدربه الجديد في مؤتمر صحفي موسع يوم غد الثلاثاء، وتم الاتفاق معه على أن يظهر في مدرجات الاستاد خلال مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجت المُقرر لها الأربعاء، على أن يتولى المدرب الهولندي مسئولية الفريق رسميًا في مباراة المقاصة الأحد المقبل في الجولة الـ21 للدوري.