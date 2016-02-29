طيران التحالف يقتل قائدا لميلشيات الحوثى وصالح غربى تعز باليمن

لقى قائد ميدانى لميليشيات الحوثى والمخلوع صالح يدعى "ياسين يحيى شهاب "مصرعه فى غارات لقوات التحالف العربى فى مديرية جبل حبشى غربى مدينة تعز باليمن.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الاثنين، أن شهاب، المعروف بأبى جهاد، قتل خلال قصف طيران التحالف مواقع الميليشيات فى بلاد الوافى بمديرية جبل حبشى غربى تعز، مشيرة إلى أن القصف استهدف أيضا التجمعات وخط الإمداد فى "هيجة الصراهم".

وأشارت القناة إلى مقتل اثنين من ميليشيات الحوثى وصالح أيضا فى بئر الوافى بالحصب غربى تعز، إثر استهدافهم بنيران المقاومة الشعبية الموالية للشرعية اليمنية.

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