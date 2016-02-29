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سوريا تتهم وزير خارجية السعودية بمحاولة إحباط الهدنة

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سوريا تتهم وزير خارجية السعودية بمحاولة إحباط الهدنة سوريا تتهم وزير خارجية السعودية بمحاولة إحباط الهدنة
قالت السورية اليوم الاثنين إن وزير خارجية يحاول إحباط اتفاق هش لوقف الأعمال القتالية باقتراحه خطة بديلة فى حال فشل الاتفاق.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس الأحد إن الحكومة السورية وحليفتها روسيا انتهكتا الهدنة، وستكون هناك خطة بديلة إذا اتضح أن دمشق وحلفاءها غير جادين بشأن وقف القتال، ولم يورد تفاصيل عن الخطة.

ونقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر من وزارة الخارجية السورية فى بيان قوله "ما يردده عادل الجبير.. وحديثه عن وجود خطة (باء) إزاء التطورات الراهنة فى سورية هو مجرد وهم فى ذهن النظام السعودى".

وأضاف "تصريحات الجبير تمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2268 ومحاولة لإفشال وقف الأعمال القتالية."

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