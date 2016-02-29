مذكرة تُطالب "عمومية الصحفيين" بحظر نشر أخبار المطبعين مع إسرائيل

تقدم على التركى، عضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، بمذكرة إلى النقيب يحيى قلاش، والسكرتير العام، بإضافة بند، على جدول أعمال الجمعية العمومية، المقرر انعقادها الجمعة القادمة، لإصدار قرار بحظر نشر أخبار المطبعين مع الكيان الصهيونى.

وقال التركى، فى المذكرة التى حملت رقم 1248 بتاريخ 29 فبراير 2016،"إنه إيمانًا بالدور الوطنى الذى تلعبه نقابة الصحفيين، فى محاربة التطبيع مع العدو الصهيوني، والدعم الكامل للقضية الفلسطينية، والدفاع عن الرأى العام المصرى، المناهضة لأى محاولات للتقارب مع إسرائيل، أطالب بإدراج بند عاجل على جدول أعمال الجمعية العمومية، لإصدار قرار بحظر نشر أخبار المطبعين، استكمالاً لقرارات سابقة من مجالس النقابة المتعاقبة".

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