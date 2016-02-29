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توقيع 7 آلاف استمارة تمرد لسحب الثقة من توفيق عكاشة بالدقهلية فى 5 أيام

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توقيع 7 آلاف استمارة تمرد لسحب الثقة من توفيق عكاشة بالدقهلية فى 5 أيام توقيع 7 آلاف استمارة تمرد لسحب الثقة من توفيق عكاشة بالدقهلية فى 5 أيام
يواصل أعضاء حملة تمرد، لسحب الثقة من توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، بدائرة طلخا ونبروه، بمحافظة الدقهلية، العمل لليوم الخامس على التوالى، توزيع استمارات سحب الثقة من نائب الدائرة بجميع القرى التابعة للدائرة.

وقال حسام محيى الدين، أحد منسقى الحملة، إنهم جمعوا 7 آلاف توقيع، لسحب الثقة من "عكاشة" وذلك على خلفية زيارة للسفير الإسرائيلى له بمنزله بالقاهرة، وتناولهما العشاء سويا.

وقال محمد مصطفى، منسق الحملة بقرية الطويلة بمركز طلخا "لن يهدأ لن بال إلا بعد طرد عكاشة وفصله من المجلس، ولن نرضى أن يكون هناك نائب مطبع مع الكيان الصهيونى فى الدقهلية، ولن نقبل إلا بفصله وإقصائه عن العمل السياسى تماما".

وكان توفيق عكاشة عضو مجلس النواب، بدائرة طلخا ونبروه، بمحافظة الدقهلية، قد التقى السفير الإسرائيلى فى منزله.

سحب الثقة من توفيق عكاشة (1)

سحب الثقة من توفيق عكاشة (2)

سحب الثقة من توفيق عكاشة (3)

سحب الثقة من توفيق عكاشة (4)

سحب الثقة من توفيق عكاشة (5)

سحب الثقة من توفيق عكاشة (6)

سحب الثقة من توفيق عكاشة (7)

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