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بعد قليل.. "اليوم السابع" يقدم المخطط التفصيلى لـ"رؤية مصر 2030"

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بعد قليل.. "اليوم السابع" يقدم المخطط التفصيلى لـ"رؤية مصر 2030" بعد قليل.. "اليوم السابع" يقدم المخطط التفصيلى لـ"رؤية مصر 2030"
يقدم "اليوم السابع" بعد قليل، المخطط التفصيلى لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية 2030"، التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح ، خلال خطابه الأخير بمسرح الجلاء، مؤكداً اعتزام الدولة تحقيق تنمية شاملة فى شتى المجالات بما يضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030.

وتمثل استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة وتعد تجسيداً لروح دستور مصر الحديثة الذى وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصادى تبلور فى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق نمو اقتصادى متوازن جغرافيا.

ويتضمن المخطط التفصيلى، محاور التنمية وجداول زمنية بالخطط والأهداف المقرر تنفيذها فضلاً عن برامج ومشروعات خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030، والتى تضم 77 مشروعا من بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبى للثروة المعدنية فى جنوب مصر، ومحور 30 يونيو ومدينة الجلالة الجديدة، وغيرها من المشروعات.


>- هل تكون استراتيجية التنمية المستدامة 2030 طوق نجاة الحكومة أمام "النواب"؟.. "الوزراء" يخطط لإدراجها بـ"بيان البرلمان".. سمير غطاس: عززت فرص تجديد الثقة.. و"الحريرى":وزراؤها غير قادرين على تنفيذ أى خطة

- رجال الأعمال: "رؤية مصر 2030" تستدعى هيكلة الجهاز الإدارى للدولة.. "أبو العينين": البرلمان مطالب بتوفير بيئة تشريعية.. محمد البهى: لابد من سرعة تفعيل قوانين "الاستثمار والعمل والشركات"

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مصر 365

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