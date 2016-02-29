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طرد النائب أحمد طنطاوى من جلسة البرلمان للمرة الثانية

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طرد النائب أحمد طنطاوى من جلسة البرلمان للمرة الثانية طرد النائب أحمد طنطاوى من جلسة البرلمان للمرة الثانية
أخرج الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب أحمد طنطاوى من الجلسة العامة المنعقدة الآن، معلنا طرده من الجلسة، وتعد هذه ثانى مرة يطرد فيها النائب منذ بداية انعقاد البرلمان.

وكان النائب محمد محمود عمارة، قال خلال الجلسة الثانية المنعقدة الآن، إن نصاب المجلس غير مكتمل ورغم ذلك يتم التصويت على المواد بمشروع اللائحة.

وأضاف "عمارة" موجها حديثه لرئيس مجلس النواب على عبد العال: "قمت بعد عدد أعضاء المجلس الحاضرين فى كل الصفوف، والعدد الإجمالى 298 والنصاب غير مكتمل"، فيما اعترض بعض النواب على كلام "عمارة".
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