طلاب معاهد التمريض الخاصة ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة

نظم عدد من طلاب تمريض المعاهد الخاصة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، للمطالبة بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحه، أو السماح لهم بدخول المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والدراسة لمدة سنتين، كى يتمكنوا من العمل فى المستشفيات الحكومية.

جدير بالذكر أن طلاب معاهد التمريض الخاصة تقدموا بأكثر من شكوى لوزارة الصحة ومجلس الوزراء، وقال على زين المنسق العام لـ" اليوم السابع"، أن طلاب معاهد التمريض الخاصة أنهم قاموا بجمع توقيعات عدد من النواب المتضامنين معهم، وسيقومون بتقديم مذكرة جديدة لمجلس الوزراء.

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