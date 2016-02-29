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"عبد العال" بعد طرد أحمد طنطاوى: البعض يريد هدم الدولة ولا مكان لهم فى القاعة

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"عبد العال" بعد طرد أحمد طنطاوى: البعض يريد هدم الدولة ولا مكان لهم فى القاعة "عبد العال" بعد طرد أحمد طنطاوى: البعض يريد هدم الدولة ولا مكان لهم فى القاعة
أخرج الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب أحمد طنطاوى من الجلسة العامة المنعقدة الآن، معلنا طرده من الجلسة.

وقال "عبد العال" للنائب أحمد طنطاوى: "اجلس والتزم السلوك"، لكن النائب كان غاضبا، فقال له "عبد العال": "لن تختطف المجلس، اخرج برة الجلسة".

وتابع "عبد العال": "هذا الوطن أمانة فى أعناقنا ويجب أن نحافظ عليه، والبعض يريد هدم الدولة المصرية، ولا مكان لهم فى هذه القاعة، تحية لهذه الدولة، ستظل قوية وحرة، ولا مكان لمن يريد هدم هذه الدولة الأبية القوية المستقلة، وستظل حرة قوية رغم كيد الكائدين، وكل من يحب هذا الوطن عليه أن يلتزم بالهدوء"، وواجه النواب الحاضرون بالقاعة كلمة "عبد العال" بالتصفيق الحاد.

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