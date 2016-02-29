رئيس الوزراء يستعرض تصميمات المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة

فى إطار اللقاءات التى يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء، بهدف بحث العديد من الملفات، ومتابعة خطة الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة فى كافة القطاعات، التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قدم الوزير عرضاً حول العاصمة الإدارية الجديدة تضمن التصميمات الخاصة بالمبانى التى سيتم تنفيذها ضمن الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى من المشروع، والتى سيتم البدء فى تنفيذها قريباً على مساحة تصل إلى نحو 10 آلاف فدان، وتضم 12 مبنى حكومى، ومبنى لرئاسة مجلس الوزراء، وحى للسفارات، وحى للمال والأعمال، وحديقة كبرى، وقاعة كبرى للمؤتمرات، وأرض للمعارض، ونحو 30 ألف وحدة سكنية متعددة المساحات، كما تم بحث مقترحات الأسبقية الخاصة بنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة.

وعرض وزير الإسكان الموقف الحالى لمشروعات الإسكان الإجتماعى حيث أكد أنه تم الإنتهاء حتى الآن من 103 آلاف وحدة سكنية، ويتم حالياً التنفيذ على الأرض لنحو 154 ألف وحدة سكنية والتى من المقرر الإنتهاء منها نهاية العام الجارى. كما أشار الوزير إلى أنه تم البدء فوراً من جانب الوزارة فى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة إنشاء عدد 200 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام واحد، موضحاً أنه يتم حالياً إسناد تنفيذ هذه الوحدات إلى شركات المقاولات وسيتم تنفيذ هذه الوحدات تباعاً.

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