مصدر أمنى: إيداع غادة إبراهيم حجز قسم دار السلام لحين محاكمتها

أكد مصدر أمنى مسئول أن الفنانة غادة محمد محمد إبراهيم، وشهرتها غادة إبراهيم، والتى تم القبض عليها بتهمة إدارة مسكنها لأعمال منافية للآداب، وصلت منذ قليل إلى مقر قسم شرطة دار السلام، قادمة من مقر المحكمة، عقب عرضها على المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، الذى قرر إحالتها إلى محاكمة عاجلة أمام جنح دار السلام، بتهمة إدارة وتأجير شقتها فى ممارسة الدعارة، وحدد جلسة 3 مارس المقبل لبدء محاكمة كافة المتهمين فى القضية.

وأشار المصدر، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الفنانة غادة إبراهيم وفقا للقانون، وتنفيذ قرارات النيابة العامة بشأنها، موضحاً أن رجال الشرطة نفذوا القانون على الفنانة، مثل أى متهم يتم القبض عليه، وتم تنفيذ قرار النيابة بحبسها لحين جلسة محاكمتها يوم 3 مارس، وإيداعها بحجز قسم شرطة دار السلام مثل أى متهمة، ولم يتم تمييزها عن غيرها.

تعود تفاصيل القضية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد شافعى، من ضبط الفنانة الشهيرة بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب وتسهيل واستغلال الساقطات فى أعمال الدعارة، وإدارة 3 شقق سكنية تملكها للأعمال المنافية للآداب، عن طريق تأجير الشقق بالمعادى لرجال أعمال خليجيين وإرسال نسوة ساقطات إليهم، وإحالتها إلى النيابة التى قررت حبسها على ذمة التحقيقات.

وفى جلسة اليوم، أمر المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة غادة إبراهيم إلى محاكمة عاجلة أمام جنح دار السلام، بتهمة إدارة وتأجير شقتها فى ممارسة الدعارة، وحدد جلسة 3 مارس المقبل لبدء محاكمة كافة المتهمين فى القضية.

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