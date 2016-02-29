113 محضرا تموينيا فى مجال المخابز والأسواق بالإسماعيلية

شنت مديرية التجارة والتموين بالإسماعيلية برئاسة حسن جاويش مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية حملات تموينية، اليوم، أسفرت عن تحرير 43 محضرا تموينيا؛ منها 3 محاضر نقص ومحضر مواصفات و3 مواعيد ومحضر مخالفات أخرى، وذلك فى مجال المخابز، أما بالنسبة للأسواق والمحلات العامة أسفرت عن 26 محضرا عدم إعلان، و3 محاضر شهادات صحية، و2 محضر ذبح خارج المجزر، ومحضر علامات وبيانات غير واضحة، ومحضر انتهاء صلاحية، وذلك بالرقابة التموينية، وعمل 7 محاضر بالمدينة منها 2 محضر عدم إعلان و3 محاضر شهادات صحية و2 محضر انتهاء صلاحية فى مجال المخابز والأسواق والمحلات العامة.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بضرورة استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والعمل على توفير السلع ومواجهة الاحتكار وعدم الإعلان عن السلع والبيع بأزيد من القيمة المقرر بها والتصدى لمحاولات الغش التجارى.

وأشار مدير عام التموين إلى أن الحملات أسفرت أيضا عن تحرير5 محاضر بالمركز منها محضر توقف و4 محاضر عدم إعلان، و17 محضر مخالفات أخرى بالتل الكبير، ومحضر عدم إعلان بأبو صوير.

- تموين الإسماعيلية: ضبط وتحرير 135 محضرا ومخالفة بالأسواق والمحلات

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>تحرير 82 محضرا ومخالفة تموينية فى مجال المخابز والأسواق بالإسماعيلية