افتتاح 120 مشروعا بالمنيا خلال العيد الوطنى بـ603 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق نصر محافظ المنيا، افتتاح 120 مشروعا على مستوى المحافظة بجميع القطاعات فى الوحدات المحلية التسع والمنطقة الصناعية والمنيا الجديدة، خلال احتفالات عيد المنيا الوطنى والذى يوافق 18 مارس وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 603 مليون و721 ألف و759 جنيها .ً

أوضح المحافظ خلال الاجتماع الذي عقده لبحث الاستعدادات الخاصة بالاحتفال، إن المشروعات تشمل 15 مدرسة و34 مركز شباب و15 مسجد و4 معاهد أزهرية و 2 كوبرى ورصف 9 طرق و3 مكتب بريد و7 شركات ومصانع و10 وحدات صحية و5 مشروعات صرف صحي و8 مشروعات بقطاع الكهرباء و 2 وحدة بيطرية وعدد 5 مشروعات متنوعة ما بين (مجازر ـ وحدات محلية ـ وحدة مرور ـ مركز تكنولوجى) بالإضافة إلى مكتبة مصر العامة.

وكلف المحافظ اللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعلاقات العامة بالتنسيق مع رؤساء المدن، لاختيار عدد من المشروعات بكل مركز لافتتاحها، كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل لإضفاء أجواء من البهجة والسرور على نفوس المواطنين.

من جانبها، أعلنت إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، أن الافتتاحات فى مركز ومدينة المنيا ستتضمن عدد 37 مشروع بتكلفة إجمالية 206 مليون و625 ألف و205 جنيها وعدد 11 مشروع بمركز ملوى بتكلفة إجمالية 35 مليون و23 ألف و120 جنيه وكذلك افتتاح 13 مشروع بمركز سمالوط بتكلفة إجمالية 52 مليون و340 الف جنيه يليهم مركز ديرمواس إجمالى عدد مشروعات 5 مشروع بتكلفة 8 مليون و450 الف جنيه ثم مطاى بافتتاح 10 مشروع بتكلفة 26 مليون و900 ألف جنيه ومركز أبوقرقاص بعدد 6 مشروع بتكلفة 24 مليون و701 ألف جنيه.

وفى مركز بنى مزار سيتم افتتاح عدد 9 مشاريع بتكلفة 3 مليون و606 ألف و638 جنيه ومركز مغاغة بعدد 12 مشروعات بتكلفة 11 مليون و400 ألف جنيه كما تشارك العدوة بـ6 مشروعات بتكلفة 10 مليون و702 ألف و763 جنيه، بينما تقدم المنطقة الصناعية 7 مشروعات بتكلفة 203 مليون و700 ألف جنيه وجهاز مدينة المنيا الجديدة بعدد 4 مشاريع بتكلفة 19 مليون و768 ألف جنيه.

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