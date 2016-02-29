محافظ القليوبية يشارك باجتماع مجلس جامعة بنها ويستعرض مشروعات المحافظة

شارك اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية اليوم، في إجتماع مجلس جامعة بنها المنعقد برئاسة الدكتور علي شمس الدين رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات اليوم الاثنين.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ تناول عدة موضوعات، منها منظومة القمامة وتدويرها ودور الجامعة ومشاركتها في حل تلك المنظومة وإيجاد طرق للأستفادة منها بطرق إقتصادية وأكثر أمانا، مضيفا أنه إتخذ حي شرق شبرا الخيمة نموذجا جديدا لجمع القمامة بواسطة متعهدين جدد لحل أزمة القمامة بالحي ويسعي لتعميمه في باقي المدن.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان وتم استلام مساحة 100 فدان بمنطقة صحراء بلبيس لإقامة مدفن صحي للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة، واستخدامه بديلا للمقلب الموجود حاليا بأبو زعبل بالخانكة، مشيرا إلى أنه تم تمهيد وتوسعة طريق الترعة الباسوسية المؤدي إلي مدينة القناطر الخيرية كخطوة مبدئية للبدء في تطوير المدينة ووضعها على الخريطة السياحية

وأكد المحافظ، أنه يسعي لحل أزمة المواقف العشوائية بالمحافظة، من خلال تخصيص أماكن إنتظار لهم، مضيفا أنه يجرى بنفسه جولات مفاجئة علي مواقف السيارات وتوقيع الغرمات الفورية على المخالفين، وأنه تم الانتهاء من مشكلة مستشفي التأمين الصحي بمدينة بنها وتم توصيل الكهرباء والمياه إليها وسيتم إفتتاحها في أقرب وقت.

وأوضح فرحات، أن هناك دائما حاجة إلي دعم الجامعة في كافة المشروعات التي تقيمها المحافظة، والتي من أهمها مشروع تحويل بحيرة عرب العليقات بالخانكة إلي منتجع سياحي عالمي، ومشروعات تطوير مداخل ومخارج مدينة بنها والمدن الأخرى.

وقدم الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة بعض الحلول المقترحة لبعض المشكلات التي تعاني منها المحافظة، في إطار المشاركة المجتمعية لحل مشكلة القمامة والاستفادة منها ومشكلة مكامير الفحم وتفعيل مشروع الأسر المنتجة.