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ارتفاع الوفيات المصابة بانفلونزا الخنازير بالبحيرة لـ23 شخص

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ارتفاع الوفيات المصابة بانفلونزا الخنازير بالبحيرة لـ23 شخص ارتفاع الوفيات المصابة بانفلونزا الخنازير بالبحيرة لـ23 شخص
أكدت مصادر طبية مطلعة بالبحيرة ارتفاع عدد حالات الوفيات إثر الإصابة بفيروس بالانفلونزا المستجدة H1N1 "أنفلونزا الخنازير" ليصل إلى 23 شخص وذلك بعد وفاة أحد المصابين ويدعى ق.م.ق 57 سنة مزارع وذلك بمستشفى الصدر بدمنهور.

وأضافت المصادر أن عدد المصابين المحتجزين بمستشفيات المحافظة قد بلغوا 197 مريض ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم وفقا لمعايير الجودة القياسية.

كما يتم الدفع بلجان طبية لمسح أماكن إقامة المصابين واتخاذ الإجراءات الوقائية لذويهم.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور والتى تزداد حدتها مع قدوم فصل الشتاء.

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