3 سنوات سجناً لامراة حاولت قتل مولودتها

دانت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، متهمين، رجل وامرأة من جنسية آسيوية، بالشروع في قتل طفلة تبلغ من العمر يوماً واحداً، قضت بسجنهما لمدة 3 سنوات عن جريمة الشروع بالقتل و6 أشهر عن جريمة الزنا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ من بلدية أبوظبي يفيد بالعثور على طفلة موضوعة بداخل كيس قمامة على كومة نفايات في إحدى المناطق السكنية،وعلى الفور تم تحريك فرق البحث الجنائي والجهات المختصة إلى الموقع حيث تمت معاينة الطفلة والتحفظ عليها في أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها والاطمئنان على صحتها، ثم باشرت فرق العمل بجمع المعلومات والتحري لمعرفة ملابسات الموضوع والتوصل إلى أمها.

وأثبتت عمليات البحث التي تمت، أن البصمات الموجودة على كيس القمامة تعود إلى المتهم الأول، الذي اعترف عند ضبطه بأن المتهمة الثانية "أم الطفلة"، هي من طلبت منه القيام برمي طفلتها في كومة القمامة بعد ولادتها بساعه.