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عربي يستولي على 39 مليون درهم

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عربي يستولي على 39 مليون درهم عربي يستولي على 39 مليون درهم

نظرت المحكمة في قضية اتهام رجل من جنسية عربية، تتهمه النيابة العامة، بتزوير محررات رسمية، واستعملها في الاستيلاء على 39 مليون درهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بقيام المتهم بتزوير محرر رسمي صادر من أحد مقار الكاتب العدلى في الدولة، والتلاعب في بيانات المحرر وإدخال بيانات غير صحيحة بنية استعمالها محررات صحيحة، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على مبلغ 39 مليون درهم بالاستعانة بطريقة احتيالية.

وأمام هيئة المحكمة تمسك المتهم بإنكار التهم المنسوبة إليه، مصمماً على التماسه في محاضر التحقيق وجمع الاستدلالات، فيما طالب المحامي الحاضر مع المتهم ببراءة موكله.

وبعد مداولات بين قاضي المحكمة ومحامي المتهم قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 21 الجاري لحضور الشاهد (موظف بمكتب الكاتب العدلي)، الذي قام بالتصديق على المستندات.
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