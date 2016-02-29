تقرير – بعد كونتي.. مدربان مرشحان لقيادة إيطاليا

ذكر موقع إيطاليا سبورت بريس المدربين المرحشين لخلافة أنتونيو كونتي في مقعد المدير الفني لمنتخب إيطاليا، كلاوديو رانييري وروبرتو مانشيني.

وأشارت تقارير أوروبية عديدة إلى أن كونتي أصبح قاب قوسين أو أدنى من قيادة تشيلسي الموسم المقبل بعد انتهاء يورو 2016 التي سيقود فيها الأوزوري.

ومن المنتظر اجتماع كونتي بمالك تشيلسي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش من أجل الاتفاق على تفاصيل العقد الذي سيتولى بموجبه المدرب الإيطالي قيادة البلوز.

وقال التقرير إن كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يميل إلى إسناد المهمة لرانييري مدرب ليستر سيتي، فالمدرب يقدم موسما مذهلا من الثعالب يتصدر فيه حاليا جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي مانشيني – بطل الدوري الإيطالي والإنجليزي من قبل مع إنتر ميلان ومانشستر سيتي – في المرتبة الثانية كمرشح لقيادة المنتخب.