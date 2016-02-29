خيري رمضان يعود بحلقات خاصة من لوس إنجلوس مع «زويل»

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي محمد هاني رئيس قناة CBC، إن الإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج «ممكن»، سيعود بحلقات خاصة مسجلة من لوس إنجلوس يتم بثها على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأضاف هاني في تصريح خاص لوكالة ONA، أن خيري حضر مؤتمر «العلم والمجتمع» بلوس إنجلوس وأجرى لقاءات مسجلة مع عدد من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل في مختلف المجالات مثل: دكتور ديفيد بالتيمور الحائز على نوبل في مجال الطب ودكتور مايكل سبنس الحائز على نوبل في مجال الاقتصاد، كما أجري لقاء خاص مع العالم المصري الدكتور أحمد زويل، موضحًا أن ذلك المؤتمر تم تنظيمه على شرفه بمناسبة مرور 40 عام على عطائه في العلم.

وتابع هاني قائلًا: ‘‘أنه تم نقل صورة حية من داخل جامعة كالتك والتي يحاضرها فيها أيضًا دكتور أحمد زويل، حيث تم نقل صورة حية من داخل الجامعة للتعرف على كيفية إجراء البحث العلمي بداخل تلك الجامعة’’؟.