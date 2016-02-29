أخبار عاجلة

بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

خيري رمضان يعود بحلقات خاصة من لوس إنجلوس مع «زويل»

Google+ Print
خيري رمضان يعود بحلقات خاصة من لوس إنجلوس مع «زويل» خيري رمضان يعود بحلقات خاصة من لوس إنجلوس مع «زويل»

خيري رمضان – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي محمد هاني رئيس قناة CBC، إن الإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج «ممكن»، سيعود بحلقات خاصة مسجلة من لوس إنجلوس يتم بثها على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأضاف هاني في تصريح خاص لوكالة ONA، أن خيري حضر مؤتمر «العلم والمجتمع» بلوس إنجلوس وأجرى لقاءات مسجلة مع عدد من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل في مختلف المجالات مثل: دكتور ديفيد بالتيمور الحائز على نوبل في مجال الطب ودكتور مايكل سبنس الحائز على نوبل في مجال الاقتصاد، كما أجري لقاء خاص مع العالم المصري الدكتور أحمد زويل، موضحًا أن ذلك المؤتمر تم تنظيمه على شرفه بمناسبة مرور 40 عام على عطائه في العلم.

وتابع هاني قائلًا: ‘‘أنه تم نقل صورة حية من داخل جامعة كالتك والتي يحاضرها فيها أيضًا دكتور أحمد زويل، حيث تم نقل صورة حية من داخل الجامعة للتعرف على كيفية إجراء البحث العلمي بداخل تلك الجامعة’’؟.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا