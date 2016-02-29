توقيع اتفاقية لإنشاء شركة مصرية لبنانية لتسويق الصادرات الصناعية في إفريقيا



> تم اليوم التوقيع على اتفاقية إنشاء شركة مصرية لبنانية لتسويق مواد البناء والملابس والمنسوجات والصناعات الهندسية والأدوية في الأسواق الأفريقية .. على هامش “مؤتمر مصر .. لبنان إلى إفريقيا ” .

حضر التوقيع عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، والسفير المصري في لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد.

وقع عن الجانب المصري رئيس غرفة مواد البنّاء في اتحاد الصناعات المصرية أحمد عبد الحميد ، ونائب رئيس غرفة اتحاد الدواء في اتحاد الصناعات ماجد المنشاوي، ومن الجانب اللبناني طلال نصر الدين.

كما تم توجيه دعوة من وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصري والمجلس التصديري لمواد البناء للمجلس القاري الأفريقي الذي يضم أهم رجال الأعمال اللبنانيين في أفريقيا لزيارة مصر في شهر مايو القادم لزيارة المصانع المصرية في مجال مواد البناء والاطلاع على التطور الكبير الذي شهدته خلال الفترة الماضية.

وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عقدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال اللبنانيين والمصريين لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين للتصدير لإفريقيا.