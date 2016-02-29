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وزيرة الهجرة تعلن إصدار شهادة بلادي الدولارية للمصريين بالخارج

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وزيرة الهجرة تعلن إصدار شهادة بلادي الدولارية للمصريين بالخارج وزيرة الهجرة تعلن إصدار شهادة بلادي الدولارية للمصريين بالخارج

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تم مراعاة الملامح الرئيسية المناسبة لمختلف رغبات واحتياجات العملاء عند التحضير لإصدار شهادة «بلادي» للمصرين العاملين بالخارج، وهي شهادة اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو بأسماء أبنائهم القصر، واحتساب العائد لكل شهادة اعتبارا من اليوم التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار الأمريكي كل 6 أشهر.

وأوضحت الوزيرة، في بيان اليوم الاثنين، الشهادة تسترد بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها بنفس عملة الإصدار، ويمكن استرداد الشهادة الـ 3 سنوات بعد مرور الستة أشهر الأولى على الإصدار، ويمكن استرداد الشهادة مدة 5 سنوات بعد مرور السنة الأولى على الإصدار ولا تسترد قيمة الشهادة مدة عام واحد إلا بعد انتهاء أجلها وتوقع المسؤولين في البنك الأهلى وبنك وبنك القاهرة، أن تلقى الشهادة “بلادي” الدولارية نجاحا كبيرا وإقبالا من المصريين العاملين بالخارج للتعبير عن وطنيتهم ورغبتهم في دعم البلد مع حصولهم على عائد متميز على مدخراتهم الدولارية.

وأضافت نبيلة، أنه سيتم عمل حملات ترويجية داخل وخارج البلاد بالتعاون مع البنوك الثلاثه، وأشارت إلى أن البنوك ستتيح على موقعها الإلكتروني “أبليكشن” خاص بطلبات المصريين في الخارج للاكتتاب بتلك الشهادات مع إثبات الجنسية المصرية.

وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، أن العوائد مميزة ولا توجد في أي دول أخرى خارجيا ويسمح للمصريين في الخارج تحقيق أرباح كبيرة، مشيرة إلى أن هناك دول كثيرة تتبع تلك الوسيلة منها الهند التي جذبت 3 ونص إلى 5 مليار إسترليني.

من جانبه، قال عشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنوك الثلاثة لا تتقاضى رسوم وعمولات لإصدار الشهادة، مشيرا إلى أنه يمكن الاكتتاب، وأن البنوك لا تقاضى عمولات أو رسوم لإصدار الشهادة، قائلا: “لو العميل معندهوش حساب هنفتحله حساب”، مشيرا إلى أن السعر مميز ويستهدف المصريين في الخارج.

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