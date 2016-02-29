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حاكم دبى عن حكومة المستقبل: "مكانها تحت الشمس وبين الناس"

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حاكم دبى عن حكومة المستقبل: "مكانها تحت الشمس وبين الناس" حاكم دبى عن حكومة المستقبل: "مكانها تحت الشمس وبين الناس"
شارك محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، فى جولة ميدانية فى الساحل الشرقى اليوم، لاستعراض مشاريع التطوير فى 3 وزارات رئيسية.

وقال حاكم دبى، "إن إجمالى المساعدات السكنية خلال الـ5 سنوات القادمة ستكون 42 ألف قرار مساعدة، واعتمدنا 12 مجمعا سكنيا وميزانية 5 مليارات درهم".

وأضاف على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، "زرت اليوم مدرسة عبدالرحمن الناصر فى كلباء، مدرسة نموذجية لتعليم مستقبلى نطمح أن يكون ضمن الأفضل، وخلال زيارة المدرسة طرح وزير التربية رؤيته لإدراج تعليم البرمجة ضمن مناهجنا الدراسية، وتطوير مهارات التعلم الذاتى والقراءة الذاتية لدى الطلاب".

وأردف: "تفقدنا اليوم سد صفد بالفجيرة، واستعرضت مع وزير التغير المناخى والبيئة خطتهم لإدارة المياه ودعم المزارعين، سنتابع كل القطاعات بشكل ميدانى، والبنية التحتية على رأس الأجندة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين شرف وأمانة".

واختتم تدويناته، قائلا "حكومة المستقبل مكانها تحت الشمس، وبين الناس، وعند أول النهار نريدها فى مواقع العمل والإنجاز".

حاكم دبى، محمد بن راشد ال مكتوم، الامارات، حكومة المستقبل (1)

حاكم دبى، محمد بن راشد ال مكتوم، الامارات، حكومة المستقبل (2)

حاكم دبى، محمد بن راشد ال مكتوم، الامارات، حكومة المستقبل (3)

حاكم دبى، محمد بن راشد ال مكتوم، الامارات، حكومة المستقبل (4)

حاكم دبى، محمد بن راشد ال مكتوم، الامارات، حكومة المستقبل (5)


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