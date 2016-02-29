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ننشر أماكن قطع التيار الكهربائى خلال شهر مارس بالإسماعيلية

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ننشر أماكن قطع التيار الكهربائى خلال شهر مارس بالإسماعيلية ننشر أماكن قطع التيار الكهربائى خلال شهر مارس بالإسماعيلية
أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى الإسماعيلية بداية من 1/ 3 وحتى 31 /3، وذلك بمساكن تابعة لهيئة ق س ومساكن تابعة للشرطة.

ويتم أيضا قطع التيار عن مجموعة مصانع صغيرة داخل المجمع، وشركة هانو، ومساكن تابعة لهيئة ق س وش محمد على، والمساكن المجاورة، ومصنع بالمنطقة الصناعية، وش وابور النور، وفندق لويس بميدان عرابى، ومتحف الإسماعيلية، ومساكن تابعة لهيئة قناة السويس، ونادى تابع لهيئة قناة السويس، ومجموعة مصانع صغيرة، ومبنى المحافظة القديمة ش محمد على، وعزبة محمد أمين وش آمون والكرنك، ومساكن تابعة لهيئة ق س، ومعسكر تابع لحفظ السلام، ومبنى الأبحاث تابع لهيئة ق س، وشركة قنا لكترون وش الكرنك والسكة الحديد ومحطة مياه تابعة لهيئة ق س ومساكن تابعة للشرطة، وكشك تابع لرئاسة الوزراء.

يأتى ذلك فى إطار خطة الصيانة الدورية التى ينفذها قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية، و سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن بعض الأماكن خلال شهر مارس الجارى 2016.

وأشار رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية إلى إنة سوف يتم الفصل عن إدارة كهرباء الإسماعيلية ثان بمساكن الهيئة بالشهداء، ومجمع المخابز وحلوانى الطيبين بالعشرينى وبرج المنطقة الرابعة وجامع الفتح بشارع دمنهور والمنطقة المحيطة ومستشفى العلاج الطبيعي بالعشريني وبرج زهرة السلام ومنطقة القرعلى وقهوة العمال بالثلاثيني ومجلس المدينة وبرج حليم والمنطقة المحيطة وبرج لبيب بحى السلام، ومستشفى الخير والبركة والمنطقة المحيطة وبرج شلتوت ومنطقة خلف السنترال وأرض مشتل العبور وجمعية هيئة التدريس وعمارات شباب الشيخ زايد بالثلاثيني وبرج هو وهى ومنطقة نفق جمال عبد الناصر ومنطقة المثلث بعرايشية وموقف الفردوس وبرج المطرية ومدرسة السيدة عائشة والجامع والمنطقة المحيطة ومنطقة الحضانة بحى الشهداء وصرف صحي المطافئ ومعمل تحليل الإسماعيلية بعرايشية مصر والشهر العقاري بشارع المستشفى بحى السلام والمنصورة ومنطقة عتاقة ومنطقة البلابسة والمنطقة المحيطة وعمارات اللؤلؤة بشارع الثلاثينى وبرج الحاوي وبرج سارة سلمى ومنطقة المطافئ والمعية التعاونية بميدان الممر ودلتا جروب .

وأضاف المهندس السيد إسماعيل أنة سيتم القطع أيضا عن إدارة كهرباء الشيخ زايد ب 24 أكتوبر وشارع بنها و24 أكتوبر والدائري والسابعة ج ومنطقة الإعلام وخلف الصالون الأخضر وأبراج القضاة مسجد أم القرى ومنطقة عزبة بكرى والمسكن الجاهزة والتاسعة أ والفروسية وأرض موظفي وبجوار مدرسة الاتحاد ومنطقة برج الشروق والمنطقة الأولى وحمام السباحة والسابعة ومنطقة الإعلام ومساكن القماش والشيخ زايد ومساكن الهيئة وعمارات الدخان وأرض الجمعيات وأمام مجمع المحاكم .


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مصر 365

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