بالصور.. توقيع بروتوكول بين جامعة قناة السويس وهيئة الطاقة الذرية

شهد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، اليوم، مراسم الاحتفال باليوم العلمى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذى نظمته جامعة قناة السويس، لتوقيع بروتوكول التعاون ومذكرة التفاهم المشترك فيما بين جامعة قناة السويس وهيئة الطاقة الذرية فى مجالات التعليم والتدريب والبحوث والسلامة الإشعاعية والاستخدامات السليمة للطاقة الذرية وسبل تفعيل التعاون مع كلية الطب بجامعة قناة السويس، بحضورالدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور وليد زيدان نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور عاطف أبو النور والدكتورة ناهد مصطفى نائبا رئيس جامعة القناة، والدكتور أمجد مطر عميد كلية طب جامعة قناة السويس وعدد كبير من خبراء هيئة الطاقة الذرية والطاقة النووية، وأساتذة الجامعة والخبراء والمتخصصين وممثلى عدد من شركات البترول والبتر وكيماويات والكهرباء بمحافظات القناة، وممثلى كافة الجهات المعنية بالطاقة الذرية واستخداماتها السلمية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود جامعة قناة السويس وإسهاماتها فى تنمية البيئة وخدمة المجتمع بما لديها من مراكز بحثية وأساتذة أجلاء وخبراء ومتخصصين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة على أهمية تفعيل دور البحث العلمى فى مجالات استخدامات الطاقة الذرية وتحقيق الاستخدامات الآمنة لها والسلامة الإشعاعية لكل من يعمل فى هذا المجال، كما أشاد بدور هيئتى الطاقة الذرية والنووية وتعاونهما المثمر والبناء مع الجامعة وكلية الطب فى مجالات التدريب والتعليم والبحوث والسلامة الإشعاعية.

- قوافل الإصحاح بجامعة القناة تزور قرية الشلوفة بمحافظة السويس

- طلاب جامعة القناة يشاركون فى لقاء المتميزين رياضيا بالأقصر

- محافظ الإسماعيلية يستعرض التصور العام لمحاور التنمية فى لقاء موسع بالمحافظة