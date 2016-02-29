بالصور.. المنطقة العسكرية بالإسكندرية و"صندوق الخير" ينظمان قافلة خيرية

نظمت مؤسسة صندوق الخير بالإسكندرية، القافلة الخيرية الثالثة لتوزيع البطاطين والمواد الغذائية على المناطق الفقيرة بالإسكندرية، بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، بحضور طلبة مدرسة الريادة ومجموعة Riders للدراجات الناريه، وشملت القافلة منطقة أبيس بالمحافظة.

وأعلن الدكتور محمد على يوسف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صندوق الخير أن تلك القافلة تعد أكبر قافلة خيرية قامت بها المؤسسة، حيث شملت ما يقرب من 400 أسرة فقيرة بالإسكندرية.

وقال "يوسف" إن المساهمة الكبيرة التى قامت بها المنطقة الشمالية العسكرية، بقيادة اللواء ا.ح محمد سليمان الزملوط، بتقديمها كميات كبيرة من المواد الغذائية مشاركة منها في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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