العاملون بهيئة الثروة السمكية بشمال سيناء يطالبون بعودة الحوافز

سادت حالة من التذمر بين العاملين فى هيئة الثروة السمكية بشمال سيناء بعد وقف صرف الحوافز لهم، والذى سبقه بحسب قولهم وقف صرف بدلات التغذية، وحوافز متعددة بالإدارات والإنتاج.

وأوضح عدد من العاملين بهيئة الثروة السمكية أن عددهم يصل إلى نحو 1000 موظف، يتوزع عملهم بين بحيرة البردويل، والإدارة البحرية، ومكتب مصايد بئر العبد ورمانة والعريش، وأنه تم وقف صرف جذب العمالة وقدره 300% من أساسى المرتب، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتاريخ 19 ـ 4 ـ 2015.

وقال المتضررون إنهم تقدموا بشكاوى لرئاسة الهيئة دون جدوى، وإن خصم الحوافز سبقته خصومات طالت مستحقات أخرى لهم، ومنها بدل الغذاء وحافز التشغيل فى إدارة البحيرة ومكافأة نهاية الموسم، وتراجع مرتب الموظف فى الهيئة لمتوسط ألف جنيه، وهو ما يعنى لهم كارثة بحسب تعبيرهم، مطالبين بتدخل المسئولين وعودة مستحقاتهم المالية.

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