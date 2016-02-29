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الأدوية الجديدة لعلاج السكر تتصدر مناقشات مؤتمر الجمعية البريطانية

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الأدوية الجديدة لعلاج السكر تتصدر مناقشات مؤتمر الجمعية البريطانية الأدوية الجديدة لعلاج السكر تتصدر مناقشات مؤتمر الجمعية البريطانية
تعقد الجمعية البريطانية للسكر، مؤتمرها فى الفترة من 1: 4 مارس المقبل بالمملكة المتحدة، بمشاركة نحو 15 أستاذًا من مختلف الجامعات المصرية.

وتوقع الدكتور محمد خطاب أستاذ الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة القاهرة ونائب رئيس جمعية دول حوض البحر المتوسط لدراسة مرض السكر، أن يناقش المؤتمر كل ما هو جديد فى علاج السكر والأدوية الجديدة التى يتناولها المريض مرة واحدة أسبوعيًا.

وتوقع أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب القاهرة، مناقشة الدراسات الجديدة التى تشير إلى أن ضبط السكر بالأدوية الحديثة يساعد فى خفض معدلات الوفاة بين مرضى السكر وخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف د.محمد خطاب أنه من المتوقع أن يناقش المؤتمر التوصيات الحديثة للجمعية البريطانية للسكر، والتى تم نشر النسخة المبدئية منها منذ عدة أشهر وأثارت الكثير من الجدل فى الأوساط الطبية، نظرًا لأنها ركزت على بعض الأدوية التى لم تكن شائعة الاستعمال ومن المنتظر أن تصدر الجمعية توصيات جديدة عن كيفية علاج السكر فى ضوء الأبحاث الحديثة حيث توجد علاجات جديدة يجب إدخالها ضمن منظومة علاج مرضى السكر على مستوى العالم.

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