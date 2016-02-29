في_إفريقيا - ريكرياتيفو.. 18 لاعبا أجنبيا يهددون الأهلي

كل الدلائل تشير أن الأهلي سيكون أمام تحدي صعب حين يواجه ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل ريكرياتيفو الأنجولي إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد سحق منافسه راسينج من غينيا الإستوائية 9-1 بمجموع المباراتين.

وسيستضيف ريكرياتيفو فريق الأهلي منتصف مارس المقبل ثم يلعب مباراة الإياب في مصر بعدها بأسبوع.

وكان ريكرياتيفو قد فاز على ملعبه 5-1 ذهابا أمام راسينج وكرر تفوقه الكاسح الأحد بالفوز في غينيا الاستوائية 4-صفر.

وسيلعب في دور الـ16 الفائز من مواجهة الأهلي وريكرياتيفو مع الفائز من الجيش الرواندي ويانج أفريكانز التنزاني.

هذا هو ريكرياتيفو

تأسس ريكرياتيفو عام 1942 كنادي لكرة السلة، إلا أنه يعيش عصره الذهبي كرويا في الوقت الحالي حيث فاز بالدوري الأنجولي في أعوام 2011 و2012 و2014 و2015، كما فاز بالسوبر الأنجولي في العامين الأخيرين.

الفوز الأخير لريكرياتيفو بالدوري كان مثيرا، إذ تساوى في النقاط مع بريمييرو دي أوجوستو بـ60 نقطة إلا أنه فاز بالدوري باحتساب النتائج بين الفريقين.

أما عن إنجازاته الإفريقية، فالفريق لم يشارك إفريقيا سوى في 4 مناسبات أنجحهم كانت في 2013 عندما وصل لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتذيل مجموعته التي ضمت الترجي التونسي والقطن الكاميروني وسيوي سبورت الإيفواري.

حامل لقب الدوري الأنجولي استهل حملة الحفاظ على البطولة منذ أيام بالفوز 4-2 على بريمييرو دي مايو في الجولة الأولى من البطولة.

قائمة الفريق

قائمة الفريق تضم 33 لاعب، 18 منهم أجانب أو يحملون جنسية أخرى بجانب الأنجولية.

ويبرز من هؤلاء الأجانب الجناح الأيمن البرتغالي الأنجولي فريدي هداف الفريق في دوري الموسم الماضي بـ10 أهداف، والظهير الأيمن البرازيلي ويريس، وحارس كاب فيردي ريكاردو باتيستا والمهاجم البرازيلي صاحب الـ22 عاما لويز فيليبي، والذي سجل 3 أهداف ضد راسينج في لقاء الذهاب وهو معار من إشتوريل برايا البرتغالي.

المهاجم الآخر في الفريق هو الفرنسي-السنغالي مامادو دياوارا صاحب الـ26 عاما دون إغفال الجناح الأيسر البرتغالي بريتو وجناح كاب فيردي سيدني.

بجانب لاعبي كاب فيردي الدوليين، يضم الفريق 4 لاعبين يلعبون في منتخب أنجولا الأول أهمهم الحارس لاندو ولاعب الوسط داريو.

وتسمح القواعد في أنجولا باستخدام 5 لاعبين أجانب خلال المباراة الواحدة، وقيد عدد لا نهائي من الأجانب في قائمة الفريق.

ملعب الفريق

يتسع ملعب باتريس لومبومبا في مدينة كالولو إلى 10 آلاف متفرج، وريكرياتيفو هو من الأندية القليلة في أنجولا التي تملك ملعبا خاص بها.