ماكليش للاعبي الزمالك: قمة الدوري وإلا ستكونوا مقصرين

عقد الأسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك جلسة جديدة مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم الاثنين خلال معسكر الفريق.

وعلم FilGoal.com أن المدرب الأسكتلندي طالب لاعبيه بالالتزام والانضباط وتنفيذ تعليماته بالحرف الواحد.

وأضاف ماكليش للاعبيه "تربعوا على قمة الدوري وإلا سأعتبركم مقصرين.. أنا أثق فيكم".

وأتم ماكليش في حديثه للاعبيه "على الجميع سواء لاعبين أو جهاز فني أن نقاتل من أجل البطولات".

وقد يجلس ماكليش على مقاعد بدلاء الزمالك في مباراة الإنتاج الحربي يوم الخميس بحسب تصريحات إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الأبيض لـFilGoal.com (طالع التفاصيل).

لكن ماكليش لن يكون المسؤول الأول عن الأمور الفنية في المباراة بحسب ما صرح به رئيس النادي مرتضى منصور لقناة (LTC).

وأوضح منصور "محمد صلاح سيكون المسؤول عن المباراة فنيا نظرا لأن ماكليش لم يحصل على فترة كافية لقيادة الفريق بعد".

وتابع "سيتعرف ماكليش على الفريق خلال الأيام المقبلة ويشاهد مباراة الإنتاج الحربي، بعدها سيبدأ في قيادة الزمالك خلال اللقاءات".

وسيبدأ ماكليش في تولي المهمة الفنية لمباريات الزمالك خلال مواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل.