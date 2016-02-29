أحمد الطيب يوجه نصائحه لميدو قبل ' الحلقة التاريخية مع عمرو أديب '

قبل ساعات من الحلقة التي وصفها ميدو بأنها ستكون "تاريخية" يوجه أحمد الطيب الإعلامي المخضرم نصائحه لمدرب الزمالك السابق قبل ظهوره مع عمرو أديب.

ميدو قال إنه سيقدم "حلقة تاريخية" مع عمرو أديب مساء اليوم الاثنين في برنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر قنوات OSN يوميا بداية من الساعة 9 ونصف مساء.

وفي تلك الحلقة قد يناقش ميدو تهديداته لمرتضى منصور رئيس الزمالك، بعدما توعده المدرب صاحب الـ33 عاما بالكشف عن أشياء لها علاقة باللجوء للسحر والضغط على لاعبي الفريق وابتزازهم.

وقال أحمد الطيب لـFilGoal.com: "أتمنى أن يركز ميدو في التحدث عن الأمور الفنية أكثر من أي شيء أخر".

وتابع "مباراة مثل القمة نريد أن يحكي كواليسها فنيا قبل وأثناء وبعد المباراة" في إشارة للقاء الأهلي الذي خسره الزمالك بهدفين نظيفين.

التدخلات

وأضاف الطيب "لو تحدث ميدو عن وجود تدخلات في عمل الجهاز الفني أتمنى أن يرفق مع ذلك شهادات من حازم إمام مدير الكرة أو أخرين حتى يكون لكلماته مصداقية كبيرة".

واستدرك "اما لو اعتمد على كلماته فقط فمصداقية كلماته ستكون منقوصة".

وأتم "قصة السحر والدجل التي قال ميدو إنه سيفضحها أيضا تحتاج لقرائن مثل صور أو شهادات 2 من اللاعبين".

ماذا سيقول ميدو في الحلقة.. اقرأ هذا التقرير عن توقعات FilGoal.com لـ"الحلقة التاريخية"..