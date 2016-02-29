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«خلاصة الكلام» يفتح ملف الطب البديل ويواجه مدعي العلاج بالطاقة

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«خلاصة الكلام» يفتح ملف الطب البديل ويواجه مدعي العلاج بالطاقة «خلاصة الكلام» يفتح ملف الطب البديل ويواجه مدعي العلاج بالطاقة

الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

يفتح الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي مذيعا برنامج “خلاصة الكلام” المذاع على “قناة الحياة”، ملفَا عن الطب البديل بكل أشكاله في حلقتي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الساعة 11 مساءً.

ويتناول البرنامج خلال الحلقة الأولى التي من المقرر أن تذاع الثلاثاء المقبل فقرة خاصة عن حقيقة العلاج بالطاقة والتنويم المغناطيسي، في وجود خبراء ومتخصصين ومواجهة احد المدعين بالعلاج الطاقة والتنويم بالإيحاء.

ويكشف البرنامج خلال الحلقة خداع أحد المعالجين بالايحاء، بعد فشله في تنويم ضيوف الحلقة بالكامل، ويجري المعالج محاولة تنويم عملية للإعلامي ممدوح الشناوي أمام الكاميرا، يكشف خلالها مفاجآت عديدة.

 وفي نفس الحلقة يكشف البرنامج حقيقة العلاج بالأعشاب في وجود أطباء ومتخصصين وكيف يتم خداع المواطنين لايهامهم بالعلاج بالأعشاب، في وجود أحد المعالجين بالأعشاب وإحدى الحالات التي تضررت من تناولها في مواجهة خبراء ومتخصصين.

ويستكمل الإعلاميان حلقة الطب البديل في اليوم التالي،الأربعاء، في حلقة خاصة عن العلاج بالقرآن للوقوف على كيفية علاج المس من الجان، ويستضيف الإعلاميان خلال الحلقة أحد المدعين بالعلاج بالقرآن في وجود حالة تعاني من “المس” ، ويقوم المعالج خلال الحلقة بإستخراج الجان من خلال “شمعة” في وجه المريض.

كما يكشف البرنامج خلال الحلقة كيفية حرق الجان بالنار وهل هذا علم حقيقي أم خرافات، كما سيتعرض خليل والشناوي لتجربة استخراج الجان من أجسامهم خلال الحلقة التي ستكشف عن مفاجآت تعرض لأول مرة بحضور متخصصين من الأزهر والطب النفسي والبشري.

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