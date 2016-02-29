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الداخلية تقتحم أوكار أباطرة الكيف وتضبط طن بانجو و47 ألف قرص مخدر

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الداخلية تقتحم أوكار أباطرة الكيف وتضبط طن بانجو و47 ألف قرص مخدر الداخلية تقتحم أوكار أباطرة الكيف وتضبط طن بانجو و47 ألف قرص مخدر
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمن العام ومديريات الأمن بالمحافظات، اليوم، ضربات موجعة لأباطرة الكيف وتجار الصنف، بعد اقتحام عدد من أوكار المخدرات فى المحافظات بواسطة المجموعات القتالية والتشكيلات الأمنية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواءين السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وأحمد الخولى مساعد الوزير لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديريات أمن (الشرقية، والقاهرة، والمنيا، والسويس، والبحيرة، وسوهاج، والجيزة، والغربية، والدقهلية، وأسيوط، والإسكندرية، وبورسعيد، وقنا، والمنيا، وجنوب سيناء، وقنا، والمنوفية)، فى ضبط طن و108 كيلو جرامات من مخدر البانجو، و3,540 كيلو جرام من مخدر الحشيش و1,023 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و47058 قرصا مخدرا، و10 قطع سلاح نارى، و224 طلقة نارية مختلفة الأعيرة خلال 24 ساعة.


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