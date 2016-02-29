سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة 5 كيلو ذهب وأجهزة كهربائية من شقق سكنية بالطالبية

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة اليوم، هوية المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية من الشقق السكنية بمنطقة الطالبية، حيث تبين أن صاحب مصنع ملابس وربة منزل وابنه وصديقه وراء تكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن، وبإعداد عدة أكمنة لهم تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من المشغولات الذهبية وأجهزة كهربائية وهواتف محمولة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كانت البلاغات قد تعددت أمام المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من المواطنين، تفيد بتعرضهم لسرقة مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية من المساكن الخاصة بهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، حيث تمكن النقيب أحمد عصام معاون مباحث قسم شرطة الطالبية من كشف هوية المتهمين، وتبين أن المتهم الرئيسى صاحب مصنع ملابس مقيم بمحافظة القليوبية، وسبق اتهامه فى قضية سرقة مسكن وقضى عقوبة الحبس سنة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم استعان بنجله وصديقه بالإضافة إلى ربة منزل كانت تعمل لديه بالمصنع، وكونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق، ونقلوا نشاطهم من القليوبية إلى منطقة الطالبية، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم وبحوزتهم 5 كيلو من المجوهرات المسروقة وأجهزة لاب توب وشاشات عرض.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة بسرقة المضبوطات من الشقق التى تسللوا إليها، وأضافوا أنهم باعوا مشغولات ذهبية لأحد عملائهم من أصحاب محلات المجوهرات، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

- حبس خادمة سرقت نصف مليون جنيه من شقة بالدقى

>