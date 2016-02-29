مصرع طفل صدمه جرار زراعى بكوم أمبو فى أسوان

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، ظهر اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته البالغة نتيجة تعرضه لحادث سير بمدينة كوم أمبو، تم إيداع جثة الطفل بمستشفى كوم أمبو المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارا بوفاة طفل يدعى "ع.ع.ح" 3 سنوات، صدمه جرار زراعى ناحية عزبة حجاجى بمدينة كوم أمبو، وجارى معرفة ملابسات وظروف الحادث وتحرير محضر بالواقعة، تمهيداً لإخطار نيابة المركز لتولى التحقيق.

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