هانى الناظر:كثير من منتجات النظافة تحوى مسببات السرطان والحل فى عدم الإفراط

انتشرت فى الآونة الأخيرة الكثير من الأقاويل حول كثير من المنتجات وأنها تحتوى على مكونات مسببة للسرطان، وآخرها التقرير الأمريكى الذى أكد منتجات "جونسون آند جونسون" للأطفال تحتوى مواد كيميائية مسببة للسرطان، وتؤثر على الجهاز المناعى للطفل إلى حد كبير، واعتراف شركة جونسون بأن منتجاتها من شامبو بأمريكا تحتوى على مواد مسببة للسرطان.

وأدى ذلك إلى فزع الكثيرين وخوفهم من استخدام هذه المنتجات وغيرها من المنتجات المثار حولها الحديث بين حين وآخر بأنها تحتوى على مركبات كيميائية قد تسبب السرطان.

ووفقا لهذا قال الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن الكثير من الأشياء التى نستخدمها فى حياتنا اليومية تحتوى على مركبات كيميائية، قد تؤدى إلى الإصابة بالسرطان على المدى البعيد، وتشمل الأشياء المستخدمة الصابون والبامبرز والمناديل المبللة وكريمات الحماية من الشمس والأسمدة المستخدمة فى الزراعة.

وتابع أن بعض الأدوية والكريمات المستخدمة فى علاج الأمراض الجلدية تحتوى على مواد كيميائية مسببة للحساسية والإكزيما الجلدية، وعلى المدى البعيد قد تؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد.

وأشار الطبيب إلى أنه لوحظ فى حالات كثيرة من الأطفال تعرضهم لالتهابات فى الجلد، ناتجة عن استخدام بودرة الأطفال والمناديل المبللة والبامبرز، وهذا لا يعنى تجنب الاستخدام لكن توخى الحذر والإقلال من الاستخدام واللجوء إلى الأشياء الطبيعية، فمن الأفضل استخدام الأمهات للكافولة القطن واللجوء للبامبرز فى أوقات معينة عند الخروج فقط لتجنب أى ضرر.

ويوصى الطبيب بالإقلال بقدر الإمكان من الأشياء التى تمثل عوامل خطورة بشكل يومى لتجنب أى ضرر على سبيل المثال الديتول والصابون، لأن جميعها مضرة وتحتوى على مواد كيميائية تمثل خطورة على الصحة، فمن الأفضل اللجوء لبدائل طبيعية بقدر الإمكان.

- تقرير أمريكى يكشف اعتراف "جونسون" باحتواء شامبو الأطفال على مسببات للسرطان

>

- تغريم شركة جونسون أند جونسون لتسبب أحد منتجاتها بإصابة سيدة بالسرطان

>