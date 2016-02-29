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يديعوت احرونوت: أنباء عن ظهور طائرة إسرائيلية بسوريا لمساعدة بشار الأسد

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يديعوت احرونوت: أنباء عن ظهور طائرة إسرائيلية بسوريا لمساعدة بشار الأسد يديعوت احرونوت: أنباء عن ظهور طائرة إسرائيلية بسوريا لمساعدة بشار الأسد

رصدت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية أنباء على وسائل التواصل الاجتماعى تزعم ظهور طائرة إسرائيلية بدون طيار فى سماء سوريا وأن جيش الرئيس السورى بشار الأسد يستخدم هذه الطائرة ضد المعارضة.

وفسّرت الصحيفة -فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى الاثنين، سر تواجد هذه الطائرة الإسرائيلية فى سوريا، بالقول: "إن إسرائيل باعت نفس طراز هذه الطائرة الإسرائيلية بدون طيار إلى روسيا، وهو ما يفسر وجودها فى سوريا".

وتهكمت على هذه الأنباء بقولها إن "طائرة إسرائيلية بدون طيار تساعد نظام الأسد وحلفاءه -إيران وحزب الله- على الحفاظ على حكمه وضرب وهزيمة المعارضة!".

وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى فى سوريا هى من ساقت هذه الأنباء.. وقالت إن الطائرة الإسرائيلية بيعت للجيش السورى عبر روسيا ... ولفتت (يديعوت احرونوت) إلى أن الصورة والمعلومات لم تُنشر فى وسائل الإعلام الرسمية، وبالتالى فإن دقة هذا الإدعاء غير مؤكدة.
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