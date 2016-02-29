حزب الله اللبنانى يستعيد جثمان قائد العمليات الخاصة الذى قتل فى سوريا

> أعلن حزب الله اللبنانى استعادة جثمان قائد العمليات الخاصة فى الحزب على فياض الذى قتل خلال اشتباكات فى محافظة حلب السورية.

وأكد حزب الله اليوم الاثنين أنه تمكن من استعادة جثمان فياض، المعروف بالحاج علاء، ليلة أمس الأحد فى عملية شاركت فيها قوات الجيش السورى والقوات الخاصة للحزب.

وصمدت هدنة وقف العمليات العدائية التى دخلت حيز التنفيذ يوم السبت على الرغم من الخروقات من كلا الجانبين.

ويقاتل حزب الله إلى جانب القوات الحكومية فى سوريا وتمكنت قواته مؤخرا من استعادة بلدة خناصر والمناطق المحيطة بها فى حلب من تنظيم داعش .

وشارك فياض فى مواجهات ضد الجيش الإسرائيلى جنوب لبنان. وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إنه كان من بين أربعة مقاتلين فقدهم الحزب الأسبوع الماضى فى حلب.