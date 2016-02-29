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إيطاليا تستقبل أول مجموعة لاجئين سوريين ضمن مشروع "ممرات إنسانية"

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إيطاليا تستقبل أول مجموعة لاجئين سوريين ضمن مشروع "ممرات إنسانية" إيطاليا تستقبل أول مجموعة لاجئين سوريين ضمن مشروع "ممرات إنسانية"

أعلنت جمعيات إنسانية إيطالية عن وصول أول مجموعة كبيرة من اللاجئين السوريين من بيروت بفضل مشروع "ممرات إنسانية"، لدخول إيطاليا بأمان وبشكل قانونى.

وقال منظمو المبادرة الاثنين، أن "الأمر يتعلق بمشروع تجريبى، فى إطار اتفاق تم التوصل إليه فى منتصف ديسمبر الماضى بين الإيطالية، وجماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، واتحاد الكنائس البروتستانتية فى إيطاليا، والكنيسة الولدنيسية".

ويشمل المشروع استقبال حوالى ألف حالة لجوء خلال عامين، مشيرين إلى أن "اللاجئين لن يكونوا من لبنان فقط، بل سرعان ما سيتم استقبال حالات من المغرب وإثيوبيا أيضا".

وأوضح المنظمون أن مجموعة اللاجئين تتألف من 24 عائلة تشتمل على 93 شخصا، من بينهم 41 طفلا، منحوا من قبل السفارة الإيطالية فى لبنان- بحكم حالة الضعف التى يعانونها- تأشيرة دخول خاصة لأسباب إنسانية.
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