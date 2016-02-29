واشنطن توصى بإفراغ سد الموصل لمنع انهياره

>أوصت السفارة الأمريكية فى بغداد بافراغ سد الموصل من المياه من أجل حماية نحو مليون ونصف شخص من الخطر فى حال تعرضه للإنهيار، حسبما أفاد بيان مساء أمس الأحد.

وتصاعدت المخاوف خلال الأشهر الماضية من احتمال انهيار السد ما سيشكل تهديدا للموصل ثانى مدن العراق والمناطق الواقعة على امتداد نهر دجلة ويغرق اجزاء من بغداد.

وبنى السد على أسس غير ثابتة تتعرض للتأكل المستمر، وأدى نقص الصيانة بعد سيطرة تنظيم داعش عليه لفترة وجيزة فى 2014 الى اضعاف بنيته التى تشوبها عيوب.

وأكد بيان نشر على موقع السفارة "لا تتوفر لدينا معلومات محددة تشير إلى وقت حدوث تصدع" فى السد.

واضاف "نود التاكيد أن تفريغ (المياه) هو الأمر الأكثر فاعلية لإنقاذ حياة مئات الآلاف العراقيين الذين يعيشون فى المناطق الاكثر خطورة على مسار الفيضان فى حال حدوث تصدع".