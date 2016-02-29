محلب يطالب بتأهيل وتدريب 100 شاب بورسعيدى

المراسل – جمال نوفل

طالب المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية العملاقة، أصحاب الشركات العاملة بمشروع تطوير شرق بورسعيد بتأهيل وتدريب 100 شاب من أبناء بورسعيد علي العمل بالمعدات التي تقوم بتنفيذ مشروع شرق بورسعيد مشيرا إلى أن التأهيل النفسي والمعنوي شرط مبدئي لتقبل الشاب للعمل، مع تعريف الشاب بطبيعة العمل الذي سيقوم به، وأيضا تعريف العامل بالمقابل النادي الذي سيتقاضاه أثناء فترة تدريبه والراتب الذي سيتقاضاه بعد اجتياز فترة التدريب.

وأوضح محلب، أن سبب العجز في العمالة المدربة يرجع إلى أن التعليم الفني لم يكن يسير في مساره الصحيح خلال السنوات الماضية، والدولة ليس لديها القدرة حاليا أن تعيد المسار الصحيح للتعليم الفني في يوم وليلة، ولابد وأن نتعامل مع الأمر الواقع، وعلينا إعداد الشباب نفسيا بالتأهيل والتدريب على طبيعة المشروعات العملاقة الحالية.

وأكد على أنه خلال الأيام القادمة سيتم إنشاء مدرسة الأمل والعمل ببورسعيد لتدريب وتأهيل شباب بورسعيد علي الأعمال القائمة مشيرا إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية مشروعات عملاقة ليس لها مثيل في العالم.

من جانبه أكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنه يحتاج إلي 1000 عامل بناء ومبيض محارة للعمل في الإنشاءات الجديدة بالإسماعيلية الجديدة، وبرواتب مجزية.