شرطة مقدونيا تطلق الغاز المسيل للدموع على لاجئين اقتحموا الحدود اليونانية

أطلقت شرطة مقدونيا، الغاز المسيل للدموع، لتفريق مئات من المهاجرين واللاجئين الذين اقتحموا حدودها من اليونان، اليوم، محطمين إحدى البوابات مع تصاعد الإحباط من القيود المفروضة على من يسافرون عبر البلقان.

وأطلقت الشرطة، عدة قنابل للغاز المسيل للدموع على الحشود التي حطمت البوابة المعدنية وعلى خط السكك الحديدية، الذي يجلس عليه مهاجرون يرفضون التحرك مطالبين بدخولهم مقدونيا.

وتزاحم اللاجئون صباح اليوم الاثنين، على الحدود بعد انتشار شائعات عن أن السلطات المقدونية فتحت الحدود بعد ساعات عديدة من إبقائها مغلقة.

واستخدمت الحشود المجتمعة عند الأسلاك الشائكة عمودًا حديديًا ثقيلًا، لتحطيم البوابة بالحفر تحت الحاجز واستخدموا القوة لاقتلاع البوابة، وأظهرت لقطات من تلفزيون رويترز شخصين على الأقل سقطا خلال التزاحم وما تلاه من إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وكان هناك 22 ألف لاجئ على الأقل عالقين في اليونان خلال الأسبوع الماضي، منذ أن بدأ تطبيق القيود الجديدة على الحدود في مقدونيا ودول أخرى في منطقة البلقان التي يستخدمها المهاجرون للوصول إلى وسط وشمال أوروبا.