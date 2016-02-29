أخبار عاجلة

بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

شرطة مقدونيا تطلق الغاز المسيل للدموع على لاجئين اقتحموا الحدود اليونانية

Google+ Print
شرطة مقدونيا تطلق الغاز المسيل للدموع على لاجئين اقتحموا الحدود اليونانية شرطة مقدونيا تطلق الغاز المسيل للدموع على لاجئين اقتحموا الحدود اليونانية

ارشيفية

أطلقت شرطة مقدونيا، الغاز المسيل للدموع، لتفريق مئات من المهاجرين واللاجئين الذين اقتحموا حدودها من اليونان، اليوم، محطمين إحدى البوابات مع تصاعد الإحباط من القيود المفروضة على من يسافرون عبر البلقان.

وأطلقت الشرطة،  عدة قنابل للغاز المسيل للدموع على الحشود التي حطمت البوابة المعدنية وعلى خط السكك الحديدية، الذي يجلس عليه مهاجرون يرفضون التحرك مطالبين بدخولهم مقدونيا.

وتزاحم اللاجئون صباح اليوم الاثنين، على الحدود بعد انتشار شائعات عن أن السلطات المقدونية فتحت الحدود بعد ساعات عديدة من إبقائها مغلقة.

واستخدمت الحشود المجتمعة عند الأسلاك الشائكة عمودًا حديديًا ثقيلًا، لتحطيم البوابة بالحفر تحت الحاجز واستخدموا القوة لاقتلاع البوابة، وأظهرت لقطات من تلفزيون رويترز شخصين على الأقل سقطا خلال التزاحم وما تلاه من إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وكان هناك 22 ألف لاجئ على الأقل عالقين في اليونان خلال الأسبوع الماضي، منذ أن بدأ تطبيق القيود الجديدة على الحدود في مقدونيا ودول أخرى في منطقة البلقان التي يستخدمها المهاجرون للوصول إلى وسط وشمال أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا